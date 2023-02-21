Бабич Василий Дмитриевич
Место рожденияс.Федосиха
Дата рождения1908
Дата смерти20.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Федосиха
Рождение ребёнка
12.?.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полонская Евдокия Егоровна
Федосиха Коченевского района Новосибирской обл.
Смерть
20.04.1942
Причина смерти: убит на войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл. д.Бяково