Бабич Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич Василий Дмитриевич

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Место рождения

с.Федосиха

Дата рождения

1908

Дата смерти

20.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Федосиха
Рождение ребёнка
12.?.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полонская Евдокия Егоровна

Федосиха Коченевского района Новосибирской обл.
Смерть
20.04.1942
Причина смерти: убит на войне
Похороны
Неизвестно
Ленинградская обл. д.Бяково
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