Спешков Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1987
Дочь: Никифорова (Спешкова) Олеся Андреевна
Мать ребёнка: Спешкова Светлана Викторовна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1992
Сын: Спешков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Спешкова Светлана Викторовна