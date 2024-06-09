Спешков Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпешков Андрей Владимирович

Спешков Андрей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1987

Дочь: Никифорова (Спешкова) Олеся Андреевна

Мать ребёнка: Спешкова Светлана Викторовна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1992

Сын: Спешков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Спешкова Светлана Викторовна

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