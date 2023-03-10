Чугунова (Буцких) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буцких Василий
Рождение ребёнка
25.08.1937
Дочь: Вопиловская Анна Павловна
Отец ребёнка: Чугунов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
04.01.1954
Дочь: Ткаченко Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Фролов Валентин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Чугунов Павел Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайворонская Нина Павловна
Отец ребёнка: Чугунов Павел Гаврилович
Смерть
Неизвестно