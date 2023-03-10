Чугунова (Буцких) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Буцких) Антонина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буцких Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1937

Дочь: Вопиловская Анна Павловна

Отец ребёнка: Чугунов Павел Гаврилович

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.01.1954

Дочь: Ткаченко Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Фролов Валентин

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Чугунов Павел Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайворонская Нина Павловна

Отец ребёнка: Чугунов Павел Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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