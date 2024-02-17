Алексеев Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1963
Сын: Алексеев Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Алексеева Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
1968
Дочь: Рогалева Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Алексеева Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно