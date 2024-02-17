Алексеев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1963

Сын: Алексеев Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Алексеева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: Рогалева Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Алексеева Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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