Ёлочкина (Дюкова) Жанна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёлочкина (Дюкова) Жанна Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1982

Пол

Женский

Отец

1963 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2018 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1982

Отец: Дюков Лев Анатольевич

Мать: Дюкова Виктория Геннадьевна

Рождение ребёнка
21.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ёлочкин Артём

Рождение ребёнка
24.07.2018

Дочь: Ёлочкина Евгения Артёмовна

Отец ребёнка: Ёлочкин Артём

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ёлочкин Артём

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