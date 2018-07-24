Ёлочкина (Дюкова) Жанна Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1982
Отец: Дюков Лев Анатольевич
Рождение ребёнка
21.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ёлочкин Артём
Рождение ребёнка
24.07.2018
Дочь: Ёлочкина Евгения Артёмовна
Отец ребёнка: Ёлочкин Артём
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ёлочкин Артём