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Степаненко Иван Кондратьевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Степаненко Кондрат Васильевич

Мать: Степаненко Евфимия Никитина

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.03.1902

Сын: Степаненко Василий Иванович

Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Гликерия Ивановна

Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
22.05.1904

Дочь: Евфросиния Ивановна

Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
03.02.1906

Дочь: Агафия Ивановна

Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
27.12.1908

Дочь: Забава Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.04.1914

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
25.10.1915

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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