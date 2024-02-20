Степаненко Иван Кондратьевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Около 1870
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
21.03.1902
Сын: Степаненко Василий Иванович
Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Гликерия Ивановна
Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
22.05.1904
Дочь: Евфросиния Ивановна
Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
03.02.1906
Дочь: Агафия Ивановна
Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
27.12.1908
Дочь: Забава Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.04.1914
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
25.10.1915
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Юрченко Марфа Арсентьевна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно