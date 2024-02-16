Коробова Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Коробова Александра Философовна
Отец ребёнка: Коробов Философ Андреевич
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Коробова Вера Философовна
Отец ребёнка: Коробов Философ Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Коробов Николай Философович
Отец ребёнка: Коробов Философ Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробов Валентин Философович
Отец ребёнка: Коробов Философ Андреевич
Смерть
Неизвестно