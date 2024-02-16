Коробова Ольга Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Ольга Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Коробова Александра Философовна

Отец ребёнка: Коробов Философ Андреевич

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Коробова Вера Философовна

Отец ребёнка: Коробов Философ Андреевич

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1924

Сын: Коробов Николай Философович

Отец ребёнка: Коробов Философ Андреевич

Митинская, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Валентин Философович

Отец ребёнка: Коробов Философ Андреевич

Митинская, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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