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Гусев Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Гусев Василий Анатольевич

Мать: Гусева Пелагея Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
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