Прошунина Марина Ивановна
Место рожденияВоронежская губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Прошунин Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Прошунин Кондрат Фомич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Прошунин Иван Кондратьевич Мл.
Отец ребёнка: Прошунин Кондрат Фомич
Рождение ребёнка
06.06.1896
Сын: Прошунин Федот Кондратьевич
Отец ребёнка: Прошунин Кондрат Фомич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Прошунин Павел Кондратьевич
Отец ребёнка: Прошунин Кондрат Фомич
Смерть
Неизвестно