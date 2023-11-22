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Прошунина Марина Ивановна

Место рождения

Воронежская губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронежская губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Прошунин Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Прошунин Кондрат Фомич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Прошунин Иван Кондратьевич Мл.

Отец ребёнка: Прошунин Кондрат Фомич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.06.1896

Сын: Прошунин Федот Кондратьевич

Отец ребёнка: Прошунин Кондрат Фомич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Прошунин Павел Кондратьевич

Отец ребёнка: Прошунин Кондрат Фомич

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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