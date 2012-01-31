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Протасов Григорий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1935

Дата смерти

31.01.2012

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1895 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1935

Отец: Протасов Михаил Михайлович

Мать: Протасова Дарья Ивановна

Бракосочетание
05.05.1955

Жена: Протасова Вера Павловна

Рождение ребёнка
27.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Вера Павловна

Рождение ребёнка
25.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Протасова Вера Павловна

Рождение ребёнка
02.10.1963

Дочь: Протасова Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Протасова Вера Павловна

Место жительства
1989
Кагарлык, Київська область
Киевская обл., г.Кагарлык, ул.Коммунарская д.38, кв.14
Смерть
31.01.2012
Кураповка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
болезнь
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