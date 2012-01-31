Протасов Григорий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1935
Дата смерти31.01.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1935
Бракосочетание
05.05.1955
Жена: Протасова Вера Павловна
Рождение ребёнка
27.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Протасова Вера Павловна
Рождение ребёнка
25.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Протасова Вера Павловна
Рождение ребёнка
02.10.1963
Дочь: Протасова Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Протасова Вера Павловна
Место жительства
1989
Кагарлык, Київська область
Киевская обл., г.Кагарлык, ул.Коммунарская д.38, кв.14
Смерть
31.01.2012
Кураповка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
болезнь