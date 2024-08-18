Мельников Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Степан
Мать: Мельников Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Артём
Мать ребёнка: Мельников Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельников Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мельникова) Екатерина
Мать ребёнка: Мельников Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельников Ефтей
Мать ребёнка: Мельников Анна
Смерть
Неизвестно