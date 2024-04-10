Вакуленко Ульяна Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вакуленко Ульяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуленко Кузьма Фёдорович

Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вакуленко Никита Фёдорович

Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бордонос (Вакуленко) Ульяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакуленко Фёдор Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1876

Сын: Вакуленко Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Вакуленко Матвей Фёдорович

Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Рыдзель (Вакуленко) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
01.02.1885

Сын: Вакуленко Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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