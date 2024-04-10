Вакуленко Ульяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуленко Кузьма Фёдорович
Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вакуленко Никита Фёдорович
Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бордонос (Вакуленко) Ульяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воловица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1876
Сын: Вакуленко Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Вакуленко Матвей Фёдорович
Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Рыдзель (Вакуленко) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
01.02.1885
Отец ребёнка: Вакуленко Фёдор Фёдорович
Смерть
Неизвестно