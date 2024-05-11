Буханевич Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буханевич Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олег
Мать ребёнка: Пидгаецкая Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Мать ребёнка: Пидгаецкая Антонина
Рождение ребёнка
1957
Сын: Буханевич Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Пидгаецкая Антонина
Смерть
Неизвестно