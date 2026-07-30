Можайская (Линдеманн) ЮЛИЯ ИВАНОВНА
женский, родилась 1799
умерла 1885
ОтецЛиндеманн ИОГАНН МИХАЙЛОВИЧОколо 1770 г.р.
Супруги
Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ1796 г.р.
Дети
Можайский ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ1823 г.р.
Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ09.03.1825 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Линдеманн ИОГАНН МИХАЙЛОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1822
Рождение ребёнка
1823
Сын: Можайский ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
09.03.1825
Сын: Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1826
Сын: Можайский НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
Отец ребёнка: Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ
Смерть
1885