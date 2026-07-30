Можайская (Линдеманн) ЮЛИЯ ИВАНОВНА 1799 — найти родственников по фамилии на Familio

Можайская (Линдеманн) ЮЛИЯ ИВАНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1799

умерла 1885

Отец
Линдеманн ИОГАНН МИХАЙЛОВИЧОколо 1770 г.р.
Супруги
Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ1796 г.р.
Дети
Можайский ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ1823 г.р.
Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ09.03.1825 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Линдеманн ИОГАНН МИХАЙЛОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1822

Муж: Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1823

Сын: Можайский ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
09.03.1825

Сын: Можайский АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1826

Сын: Можайский НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Отец ребёнка: Можайский ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ

Смерть
1885

Мы используем куки для улучшения работы сайта.