(Двойнишникова) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Двойнишникова) Анна Филипповна

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Место рождения

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

1921

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Двойнишников Филипп Семёнович

Мать: Двойнишникова Агрипина Михайловна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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