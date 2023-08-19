Аджиашвили Абрам Аврам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аджиашвили Абрам Аврам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хава (Варда)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Аджиашвили Ajiashvili Мордех Mordeh

Мать ребёнка: Хава (Варда)

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Аджиашвили Ajiashvili) Simha Соня Sonya

Мать ребёнка: Хава (Варда)

Бандза, მარტვილის მუნიციპალიტეტი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი
Смерть
Неизвестно

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