Зимина (Городнова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Городнова) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

13.06.1986

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1917 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Городнов Иван Агапович

Мать: Городнова (Немудрова) Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.06.1986

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