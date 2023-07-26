Зимина (Городнова) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти13.06.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.06.1986