Авдулов Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдулов Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Авдулов Павел Дмитриевич

Мать: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдулова Александра Матвеевна

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Рождение ребёнка
1864

Сын: Авдулов Владимир Викторович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1868

Сын: Авдулов Аркадий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Авдулов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1886

Сын: Авдулов Николай Викторович

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Авдулова) Мария Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Смерть
Неизвестно

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