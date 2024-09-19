Авдулов Виктор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Авдулов Павел Дмитриевич
Мать: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Бракосочетание
Неизвестно
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Работа или профессия
Неизвестно
Действительный статский советник
Рождение ребёнка
1864
Сын: Авдулов Владимир Викторович
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1868
Сын: Авдулов Аркадий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Авдулов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1886
Сын: Авдулов Николай Викторович
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Авдулова) Мария Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Т. 3 (12) : Родословец. Ч. 6 : Материалы (1) Лист 1
Смерть
Неизвестно