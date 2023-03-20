Фомин Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Семен Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1922

Дата смерти

01.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922

Отец: Фомин Василий Лаврентьевич

Мать: ?

Смерть
01.09.1990
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