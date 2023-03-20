Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Фомин Семен Васильевич
Фомин Семен Васильевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.05.1922
Дата смерти
01.09.1990
Пол
Мужской
Отец
Фомин Василий Лаврентьевич
1888 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1922
Отец:
Фомин Василий Лаврентьевич
Мать:
?
Смерть
01.09.1990
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия