Попик Лаврентий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Викторовна
Рождение ребёнка
28.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1975