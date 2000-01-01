Попик Лаврентий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попик Лаврентий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Викторовна

Рождение ребёнка
28.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1975
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