Маркелова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.2004
Сын: Маркелов Владислав Игоревич
Отец ребёнка: Маркелов Игорь Геннадьевич
Рождение ребёнка
12.07.2012
Дочь: Маркелова Виталина Игоревна
Отец ребёнка: Маркелов Игорь Геннадьевич