Маркелова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркелов Игорь Геннадьевич

Рождение ребёнка
04.06.2004

Сын: Маркелов Владислав Игоревич

Отец ребёнка: Маркелов Игорь Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.07.2012

Дочь: Маркелова Виталина Игоревна

Отец ребёнка: Маркелов Игорь Геннадьевич

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