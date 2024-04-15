Комысов Станислав Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1996
Дочь: Щавинская Диана
Мать ребёнка: Комысова Марианна Владимировна
Рождение ребёнка
18.03.2004
Сын: Комысов Марк Станиславович
Мать ребёнка: Комысова Марианна Владимировна
Рождение ребёнка
13.12.2013
Дочь: Комысова Аделия Станиславовна
Мать ребёнка: Комысова Марианна Владимировна