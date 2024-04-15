Комысов Станислав Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комысов Станислав Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комысова Марианна Владимировна

Рождение ребёнка
25.02.1996

Дочь: Щавинская Диана

Мать ребёнка: Комысова Марианна Владимировна

Рождение ребёнка
18.03.2004

Сын: Комысов Марк Станиславович

Мать ребёнка: Комысова Марианна Владимировна

Рождение ребёнка
13.12.2013

Дочь: Комысова Аделия Станиславовна

Мать ребёнка: Комысова Марианна Владимировна

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