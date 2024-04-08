Артемий Федулов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Мать: Алёна
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Анна Артемьева
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Иосиф Артемьев
Мать ребёнка: Агафья Пантелеева
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Митрофан Артемьев
Мать ребёнка: Агафья Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Пантелеева
Смерть
Неизвестно