Артемий Федулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемий Федулов

Артемий Федулов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Около 1805 г.р.
Около 1810 г.р.
Около 1812 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: Алёна

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Анна Артемьева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Иосиф Артемьев

Мать ребёнка: Агафья Пантелеева

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Митрофан Артемьев

Мать ребёнка: Агафья Пантелеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Пантелеева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close