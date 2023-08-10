Боташева Кулият Идрисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боташев Идрис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепшокова Фатима Каншаубиевна
Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепшоков Владимир Каншаубиевич
Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепшоков Исмаил Каншаубиевич
Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепшоков Азрет Каншаубиевич
Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович
Рождение ребёнка
25.05.1973
Дочь: Лепшокова Людмила Каншаубиевна
Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович