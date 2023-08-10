Боташева Кулият Идрисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боташева Кулият Идрисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боташев Идрис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лепшокова Фатима Каншаубиевна

Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепшоков Владимир Каншаубиевич

Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепшоков Исмаил Каншаубиевич

Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лепшоков Азрет Каншаубиевич

Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович

Рождение ребёнка
25.05.1973

Дочь: Лепшокова Людмила Каншаубиевна

Отец ребёнка: Лепшоков Каншаубий Магомедович

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