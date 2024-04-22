Будим Авраам Васильевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Будим Василий
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Будим Мария
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Аграфена Авраамовна
Мать ребёнка: Будим Мария
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Домна Абрамовна
Мать ребёнка: Будим Мария
Рождение ребёнка
1904
Сын: Будим Марошея (Макотея?) Малофей?
Мать ребёнка: Будим Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будим Мария
Смерть
Неизвестно