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Будим Авраам Васильевич

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Будим Василий

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Будим Авраам Авраамович

Мать ребёнка: Будим Мария

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Аграфена Авраамовна

Мать ребёнка: Будим Мария

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Домна Абрамовна

Мать ребёнка: Будим Мария

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Будим Марошея (Макотея?) Малофей?

Мать ребёнка: Будим Мария

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будим Мария

Смерть
Неизвестно
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