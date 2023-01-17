Лесков Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения16.02.1831
Дата смерти05.03.1895
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1831 по 1841
Место жительства
С 1841 по 1850
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1850 по 1861
Киев, Украина
Место жительства
С 1861 по 1895
Смерть
05.03.1895