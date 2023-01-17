Лесков Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесков Николай Семенович

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Место рождения

Старое Горохово, Свердловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

16.02.1831

Дата смерти

05.03.1895

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Горохово, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1831 по 1841
Старое Горохово, Свердловский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
С 1841 по 1850
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1850 по 1861
Киев, Украина
Место жительства
С 1861 по 1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
05.03.1895
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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