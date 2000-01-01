Глушков Гурий (Гурьян) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Гурий (Гурьян)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Глушков Макар

Мать: Екатерина

Смерть
1938
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