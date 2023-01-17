Чечуйко Семен Петрович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти27.05.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Чечуйко Петр Леонтьевич
Мать: не указана
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1921
Сын: Чечуйко Николай Семенович
Мать ребёнка: не указана
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, православный
Место жительства
Неизвестно
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
27.05.1938
Причина смерти: расстрелян