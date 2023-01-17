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Чечуйко Семен Петрович

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Место рождения

Василевка, Полтавська область

Дата рождения

1896

Дата смерти

27.05.1938

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Чечуйко Петр Леонтьевич

Мать: не указана

Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Рождение ребёнка
1921

Сын: Чечуйко Николай Семенович

Мать ребёнка: не указана

Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, православный
Место жительства
Неизвестно
Василевка, Полтавська область
с.Васильевка Заичинской вол. Хорольского у. Полтавской губ.
Смерть
27.05.1938
Причина смерти: расстрелян
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