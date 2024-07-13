Облов Савелий Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Облов Савелий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Облов Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облов Дементий Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облов Пантелей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Облов Федор Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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