Облов Савелий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Облов Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Облов Дементий Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Облов Пантелей Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1716
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно