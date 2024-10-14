Марья Терентьевна 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Терентьевна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1743

умерла 1784

Супруги
Василий Тимофеевич1742 г.р.
Дети
Иван Васильевич1760 г.р.
Максим Васильевич1762 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Максим Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Василий Тимофеевич

Смерть
1784

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