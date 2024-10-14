Марья Терентьевна
женский, родилась 1743
умерла 1784
Супруги
Василий Тимофеевич1742 г.р.
Дети
Иван Васильевич1760 г.р.
Максим Васильевич1762 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Максим Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Василий Тимофеевич
Смерть
1784