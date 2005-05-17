Родионова (Варачева) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Варачева) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1920

Дата смерти

17.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
12.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Алексей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Алексей Яковлевич

Смерть
17.05.2005
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