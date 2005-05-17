Родионова (Варачева) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1920
Дата смерти17.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
12.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Алексей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2005