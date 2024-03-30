Семенко Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1955
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: Семенко Михаил
Мать: Семенко Надежда Ивановна
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семенко Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Семенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Семенко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенко Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Семенко Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенко Анна