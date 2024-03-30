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Семенко Сергей Михайлович

Место рождения

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: Семенко Михаил

Мать: Семенко Надежда Ивановна

Мухинский, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Ранее — Кагановичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенко Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Семенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семенко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Семенко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенко Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Семенко Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенко Анна

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