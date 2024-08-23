Еремин Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕремин Николай Павлович

Еремин Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882

Дата смерти

После 28.10.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1898

Дочь: (Еремина) Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1899

Сын: Еремин Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 28.10.1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.