Куштанок Казбек Тагирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куштанок Казбек Тагирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куштанок Тагир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куштанок Азамат Казбекович

Мать ребёнка: Куштанок Малайчет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куштанок Байзет Казбекович

Мать ребёнка: Куштанок Малайчет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куштанок Тимур Казбекович

Мать ребёнка: Куштанок Малайчет

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куштанок Малайчет

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