Куштанок Казбек Тагирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куштанок Тагир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куштанок Азамат Казбекович
Мать ребёнка: Куштанок Малайчет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куштанок Байзет Казбекович
Мать ребёнка: Куштанок Малайчет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куштанок Тимур Казбекович
Мать ребёнка: Куштанок Малайчет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куштанок Малайчет