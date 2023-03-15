Лузянина (Малинина) Тамара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малинин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Лузянин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Николаевна
Отец ребёнка: Лузянин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лузянин Николай
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область