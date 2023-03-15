Лузянина (Малинина) Тамара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лузянина (Малинина) Тамара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинин Дмитрий

Мать: Таланина Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Лузянин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Николаевна

Отец ребёнка: Лузянин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузянин Николай

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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