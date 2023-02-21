(Яровая) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Яровая) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Около 1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: Яровая Екатерина Пименовна

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