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(Яровая) Ольга Ивановна
(Яровая) Ольга Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1950
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Яровая (Дедакова) Екатерина Пименовна
Около 1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1950
Отец: не указан
Мать:
Яровая Екатерина Пименовна
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