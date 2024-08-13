Андреева (Смыкова) Анисья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Андреев Александр Касьянович
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Дочь: (Андреева) Анна Касьяновна
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Сын: Андреев Алексей Касьянович
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Дочь: Неклюдова (Андреева) Ольга Касьяновна
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Сын: Андреев Николай Касьянович
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Дочь: Андреева (Андреева) Анисья Касьяновна
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Сын: Андреев Феофан Касьянович
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Сын: Андреев Кузьма Касьянович
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Сын: Андреев Филипп Касьянович
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич
Дочь: Андреева (Андреева) Татьяна Касьяновна
Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич