Андреева (Смыкова) Анисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Смыкова) Анисья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1870

Муж: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
25.08.1872

Сын: Андреев Александр Касьянович

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
20.07.1874

Дочь: (Андреева) Анна Касьяновна

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1877

Сын: Андреев Алексей Касьянович

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
09.07.1879

Дочь: Неклюдова (Андреева) Ольга Касьяновна

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
25.04.1881

Сын: Андреев Николай Касьянович

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
14.10.1882

Дочь: Андреева (Андреева) Анисья Касьяновна

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
25.12.1883

Сын: Андреев Феофан Касьянович

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
02.11.1885

Сын: Андреев Кузьма Касьянович

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
01.07.1887

Сын: Андреев Филипп Касьянович

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
14.08.1890

Сын: Андреев Тихон Касьянович

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

Рождение ребёнка
29.01.1893

Дочь: Андреева (Андреева) Татьяна Касьяновна

Отец ребёнка: Андреев Касьян Григорьевич

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