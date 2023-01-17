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Салмашев Иван Григорьевич

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Место рождения

Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: Салмашев Григорий Прокопьевич

Мать: Салмашева Пелагея Пахомановна

Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Призыв на военную службу
1942
Розенгартовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Пропал без вести (военное)
1942
Пропал без вести в декабре 1942 г. (Сталинградская битва). Его не оказалось в списках живых. Похоронка ушла на Дальний Восток родителям. Дед был ранен, контужен, был доставлен в госпиталь в г. Ленинс... Показать все
Военная служба
С 1942 по 1947
Розенгартовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
В начале 1942 года дед был призван в армию. Было ему тогда 20 лет. 422-я стрелковая дивизия формировалась в Бикинском районе ст. Розенгартовка и вскоре ушла на фронт. Она была направлена на Воронежско... Показать все
Военная награда
С 23.08.1943 по 13.05.1945
Приказ подразделения №19/н. от 23.08.1943 г. по 690 СП 126 СД УДАРНОЙ АРМИИ От Имени Президиума... Показать все
Место жительства
1952
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
25.12.1953

Жена: Салмашева Мария Леонтьевна

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
24.11.1959

Дочь: Иващенко Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Салмашева Мария Леонтьевна

Глебово, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.03.1962

Дочь: Салмашева Елена Ивановна

Мать ребёнка: Салмашева Мария Леонтьевна

ст. Снарский Вяземского района Хабаровского края, Россия
Фамилия постоянно коверкалась у деда, происходили изменения. Салмашёв, Салмашов, Солмашев.
Рождение ребёнка
28.07.1966

Дочь: Кулешова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Салмашева Мария Леонтьевна

Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
1995
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Причина смерти ишемический инсульт. Умер 6 марта 1995. Похоронен на деревенском кладбище в Снарском.
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