Шелепина Агафья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Агафья Макаровна

Место рождения

Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1751 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1778

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Шелепин Федот Никонович

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.04.1784

Дочь: Ирина Федотовна

Отец ребёнка: Шелепин Федот Никонович

Петрицево, Рыбинский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелепин Федот Никонович

Смерть
Неизвестно
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