Шелепина Агафья Макаровна
Место рожденияРыбинский уезд, Ярославская губерния
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1778
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Шелепин Федот Никонович
Рождение ребёнка
12.04.1784
Дочь: Ирина Федотовна
Отец ребёнка: Шелепин Федот Никонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно