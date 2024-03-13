Будаева Настасья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будаева Настасья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Силиверстов Данила Прокофьевич

Мать: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова (Войтова) Тамара Степановна

Отец ребёнка: Войтов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова (Войтова) Нина Степановна

Отец ребёнка: Войтов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филипова (Войтова) Ева Степановна

Отец ребёнка: Войтов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войтов Степан

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