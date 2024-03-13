Будаева Настасья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Силиверстов Данила Прокофьевич
Мать: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипова (Войтова) Тамара Степановна
Отец ребёнка: Войтов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипова (Войтова) Нина Степановна
Отец ребёнка: Войтов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филипова (Войтова) Ева Степановна
Отец ребёнка: Войтов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войтов Степан