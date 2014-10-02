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Малозёмов Даниил Ильич
Малозёмов Даниил Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.2014
Пол
Мужской
Отец
Малозёмов Илья Сергеевич
1992 г.р.
Мать
Попова Анастасия Владимировна
1995 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.2014
Отец:
Малозёмов Илья Сергеевич
Мать:
Попова Анастасия Владимировна
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