Пазюк Евстратий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПазюк Евстратий Андреев

Пазюк Евстратий Андреев

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

13.12.1888 ст.

Дата смерти

14.12.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1888 ст.

Отец: Пазюк Андрей Владимиров

Мать: Пазюк Синклитикия Иванова

Колонщина, Київська область
Крещение
13.12.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
14.12.1888 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: «от невремено рождения»
Похороны
15.12.1888 ст.
Колонщина, Київська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close