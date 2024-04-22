Пазюк Евстратий Андреев
Место рождения
Дата рождения13.12.1888 ст.
Дата смерти14.12.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1888 ст.
Отец: Пазюк Андрей Владимиров
Крещение
13.12.1888 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.12.1888 ст.
Причина смерти: «от невремено рождения»
Похороны
15.12.1888 ст.