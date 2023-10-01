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Лисицын Павел Алексеевич
Лисицын Павел Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
2003
Пол
Мужской
Отец
Лисицын Алексей Борисович
1967 г.р.
Мать
Лисицына-Лосева Елена Олеговна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2003
Отец:
Лисицын Алексей Борисович
Мать:
Лисицына-Лосева Елена Олеговна
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