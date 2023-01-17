Базаева (Светличная) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБазаева (Светличная) Галина Ивановна

Базаева (Светличная) Галина Ивановна

avatar

Место рождения

г.Павлодар

Дата рождения

18.09.1930

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1930

Отец: Светличный Иван Митрофанович

Мать: не указана

г.Павлодар
Рождение ребёнка
03.07.1955

Дочь: Кудряшова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Базаев Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Базаев Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Базаев Борис Иванович

Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close