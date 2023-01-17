Базаева (Светличная) Галина Ивановна
Место рожденияг.Павлодар
Дата рождения18.09.1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1930
Отец: Светличный Иван Митрофанович
Мать: не указана
г.Павлодар
Рождение ребёнка
03.07.1955
Дочь: Кудряшова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Базаев Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Базаев Борис Иванович
Кокшетау, городская администрация Кокшетау, Акмолинская область