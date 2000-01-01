Илюхина Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхина Просковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: Прохорова Евдокия

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Рождение ребёнка
1913

Сын: Илюхин Яков

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаркова Прасковья

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюхин Илья

Отец ребёнка: Илюхин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюхин Иван

Смерть
Неизвестно
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