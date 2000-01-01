Илюхина Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1910
Дочь: Прохорова Евдокия
Отец ребёнка: Илюхин Иван
Рождение ребёнка
1913
Сын: Илюхин Яков
Отец ребёнка: Илюхин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жаркова Прасковья
Отец ребёнка: Илюхин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Илюхин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюхин Илья
Отец ребёнка: Илюхин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илюхин Иван
Смерть
Неизвестно