Анисья Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Климова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Иван Федотов

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Пелагея Федотов

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Афанасий Федотов

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Александра Федотова

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Федотова

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Колонин Гордей Федотов

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Колонин Федор Федотов

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аграфена Федотова

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Петр Федотов

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колонин Максим Федотов

Отец ребёнка: Федот Васильев

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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