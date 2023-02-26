Анисья Климова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Иван Федотов
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Пелагея Федотов
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Афанасий Федотов
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Александра Федотова
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Федотова
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аграфена Федотова
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Петр Федотов
Отец ребёнка: Федот Васильев
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Федот Васильев
Смерть
Неизвестно