Мезенко Денис Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1921
Дочь: Шевченко Анна Денисовна
Мать ребёнка: Мезенко Мария Егоровна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Мезенко Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенко Владимир Денисович
Мать ребёнка: Мезенко Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мезенко Мария Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенко Николай Денисович
Мать ребёнка: Мезенко Мария Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мезенко Мария Егоровна
Смерть
1972