Вера Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Степанида Иванова

Отец ребёнка: Иван Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Иван Терентьев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Терентьев

Рождение ребёнка
07.01.1784 ст.

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Терентьев

Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Терентьев

Смерть
Неизвестно
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