Вера Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Степанида Иванова
Отец ребёнка: Иван Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Иван Терентьев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Терентьев
Рождение ребёнка
07.01.1784 ст.
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Терентьев
Языково, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Терентьев
Смерть
Неизвестно