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Иван Петров

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Место рождения

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Петр Павлов

Мать: Васса Иванова

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.04.1801 ст.

Жена: Татьяна Данилова

Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1808

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Данилова

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.03.1818 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Татьяна Данилова

Концы, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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