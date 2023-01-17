Иван Петров
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Петр Павлов
Мать: Васса Иванова
Бракосочетание
14.04.1801 ст.
Жена: Татьяна Данилова
Сарский, Шумская волость, Новоладожский уезд
Рождение ребёнка
1808
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Данилова
Рождение ребёнка
23.03.1818 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Татьяна Данилова
Смерть
Неизвестно