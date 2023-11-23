Волков Василий Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти11.03.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Волков Василий Александрович (1820 — 1876) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что пономарский сын. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 22 июня 1844... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Волкова) Александра Васильева
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Волков Александр Васильев
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Казаринова (Волкова) Ольга Васильева
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова
Волков Дмитрий Васильевич (1853 — ?) Родился в семье священника села Подчай-Городка Любимского уезда Василия Волкова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник села Пчелья Мологского уезда.... Показать все
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Волкова) Мария Васильева
Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова
Смерть
11.03.1876