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Волков Василий Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

11.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Волков Василий Александрович (1820 — 1876) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что пономарский сын. Окончил Ярославскую духовную семинарию с аттестатом 2-го разряда. 22 июня 1844... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Волкова) Александра Васильева

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Волков Александр Васильев

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Казаринова (Волкова) Ольга Васильева

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Волков Дмитрий Василев

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова

Волков Дмитрий Васильевич (1853 — ?) Родился в семье священника села Подчай-Городка Любимского уезда Василия Волкова. Обучался в Ярославской духовной семинарии. Священник села Пчелья Мологского уезда.... Показать все
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Волкова) Мария Васильева

Мать ребёнка: Волкова Евдокия Семенова

Смерть
11.03.1876

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